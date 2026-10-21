印度尼西亚股市面临被编制全球股指的MSCI降级的风险，印尼总统普拉博沃批评MSCI“试图恐吓”印尼，强调国家不会向外部压力屈服。

法新社报道，普拉博沃星期三（10月21日）在内阁会议上说：“我们不断面对各种挑战，包括MSCI等，试图恐吓我们。”

他强调：“我要告诉MSCI，印尼人民不怕任何人，也不会被吓倒。”

MSCI上星期指出，鉴于投资者对印尼上市公司股权结构及股票交易行为的担忧，将印尼列为“新兴市场”已不再适当。

MSCI正考虑将印尼目前的“新兴市场”地位调整为“独立市场”（standalone market）。一旦落实，追踪MSCI新兴市场指数的投资基金可能被迫出售印尼股票。

受此影响，雅加达综合指数上星期五（10月16日）暴跌逾11%，创下1998年以来最大单日跌幅。

尽管印尼股市星期三收高0.94%，但今年以来累计跌幅仍超过40%，成为全球表现最差的主要股市指数之一。

印尼交易所总裁亨德里克（Jeffrey Hendrik）星期一与MSCI代表会面后宣布，将把股权高度集中的公司从雅加达综合指数中剔除，旨在打造一个“更具公信力、以诚信为基础的价格指数”。

普拉博沃承认，印尼正面临诸多困难与干扰，但强调政府有能力应对。

他说：“我们不害怕。我们有力量、有勇气，也愿意作出牺牲。”

他还说，必要时政府将进一步大幅节省开支，强调印尼不会轻言投降。

另一方面，印尼中央银行星期三宣布维持基准利率在5.75%不变。今年以来，印尼央行已三次加息。