（雅加达法新电）印度尼西亚严重林火持续肆虐，所产生的烟霾飘散至多个国家。印尼总统普拉博沃批评一些国家借林火问题“羞辱印尼”，并强调火灾并非完全由自然因素造成，待时机成熟时将公布涉事企业，依法追责。

普拉博沃星期三（10月21日）在内阁会议上说，许多企业须对这场林火危机负责，他已指示警方、总检察署和林业部，在军方和情报机构的协助下展开调查。

普拉博沃说：“至于某些喜欢侮辱印尼的国家，待时机成熟时，我们将揭露涉事的企业。”

他也说：“印尼是个有礼貌且有耐心的国家。我们的国家经常受到侮辱，但请相信我，我们绝不愿一直受辱。”

普拉博沃称，有民众已指认出一些蓄意纵火者。他对此批评这类行为是“环境恐怖主义”，并指这相当于“反人类罪”，因为危及了全国数百万人的健康。

他誓言，一旦掌握确凿证据，当局将吊销所有违法企业的执照。不过，普拉博沃没有点名任何国家或企业。

印尼警察总长苏尤迪早前称，部分林火有外国企业和投资者涉及其中。目前有98起涉及企业的林火案件。

另外，印尼政府已对涉嫌引发林火的32家企业实施严厉的行政制裁，包括暂停与撤销它们的经营执照，以及强制规定恢复生态。

与此同时，印尼也决定接纳外援。印尼政治和安全事务统筹部长杜东星期一（19日）参加普拉博沃紧急召开的会议后说，印尼政府已对新加坡和马来西亚协助灭火的提议作出回应，相关事宜会由国家灾害管理局负责人沟通。

普拉博沃在会议上说，印尼欢迎外国提供的援助，这表明林火是各方的共同关切，不只是印尼一国的问题。