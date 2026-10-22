澳大利亚与东帝汶签署防务协议，加强网络安全和海上安全合作。澳洲希望借此遏制中国在太平洋岛国及周边地区不断扩大的影响力。

据法新社报道，澳洲国防部长马尔斯星期四（10月22日）在东帝汶首都帝力告诉记者，澳洲是东帝汶最大的防务与安全合作伙伴，新协议将大幅增加两国的联合军事演习。

马尔斯说：“现在是加深友谊、加强家人般关系的时候。”

根据两国签署的防务合作框架，澳洲将提供6200万澳元（约5552万新元），用于网络安全、海上安全、基础设施、防灾救援和培训。澳洲也将额外提供三艘警用巡逻艇。

东帝汶总理古斯芒说，新协议将协助当地打击有组织犯罪和非法捕鱼。

东帝汶位于澳洲西北方约700公里处，2002年脱离印度尼西亚独立。澳洲一直关注中国海军迅速扩张，以及中国警察在多个太平洋岛国开展活动。

澳洲国立大学国家安全学院专家格雷厄姆说，东帝汶靠近澳洲北部城市达尔文，当地驻有轮换部署的美国海军陆战队，因此东帝汶是保障澳洲北部安全的关键地点。他说，澳洲必须确保东帝汶不会向中国提供战略通道。

中国国防部今年8月说，国防部长董军曾在帝力会见东帝汶领导人，并提出将两国军事关系提升到新水平。东帝汶外长弗雷塔斯本月则访问莫斯科，与俄方举行会谈。

澳洲近期也与瓦努阿图、斐济和巴布亚新几内亚等太平洋岛国签署防务及经济协议，以限制中国在当地的安全影响力。澳洲与瓦努阿图签署的5亿澳元协议禁止在当地兴建外国军事基地或相关设施。不过，瓦努阿图警察部长星期三否认协议要求中国警察逐步撤离。