（雅加达综合讯）印度尼西亚林火引发的烟霾自8月以来扰乱数千趟国内航班，航空公司、机场营运商及乘客都受到影响，航空业面临日益沉重的营运和财务压力。

据《雅加达邮报》报道，截至星期一（10月19日），印尼交通部记录到2604趟受林地火灾影响的定期国内航班，比上星期六（17日）增加146趟。

其中，1129趟延误，1420趟取消或延期，23趟改降其他机场，六趟折返出发机场，另有26趟提前起飞。

印尼航空乘客协会说，浓烟降低能见度，主要影响飞机起降，往返苏门答腊、加里曼丹和爪哇部分地区的航班受影响最严重。

航班取消或延误不仅打乱航空公司的飞机调度，也导致机场营运商、空中导航服务业者及机场零售商收入减少。飞机在烟霾地区运行后，还可能须更频繁清洁空气系统和引擎，增加维护成本。

印尼全国航空公司协会指出，即使航班停飞，航空公司仍须承担部分固定及营运成本，加上航空燃油价格上涨、地缘政治紧张及印尼盾疲弱，航空业经营压力进一步加剧。

另一方面，印尼警察总长苏尤迪星期三（21日）说，警方已将11家企业列为林火案件嫌疑对象，其中三家为外资企业，但未透露具体名单。

他强调，调查追责范围不仅限于涉案公司，也包括须承担责任的企业所有者及股东。

印尼林业部长拉查宣布，已暂停中加里曼丹另外六家企业的森林经营许可证，使受制裁的林业公司总数达到32家。这六家企业的特许经营区总面积达20万1391公顷，其中7531公顷受林火影响。

拉查警告，若发现存在蓄意违法行为，涉事企业还可能面对刑事起诉。

印尼环境部长兼环境管理局主任朱默强调，政府将严厉打击环境违法行为，不再容忍企业牺牲自然环境和当地社区利益牟利。

他指出，今年早些时候已有六家企业因破坏北苏门答腊超过2500公顷土地，面对总额超过4.8万亿印尼盾（约3亿4000万新元）的罚款。