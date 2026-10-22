（雅加达综合讯）印度尼西亚总统普拉博沃称赞内阁部长们在执政两年来的表现，并反驳有关内阁过于臃肿且效率低下的批评，同时暗示未来可能会进一步改组内阁。

《雅加达邮报》报道，普拉博沃星期三（10月21日）在内阁全体会议上说，治理一个拥有近3亿人口、由众多岛屿组成的国家，团结各政治力量对于维护稳定和改善民生是必要的。“我们的政治联盟确实规模庞大，因为我希望尽量把更多力量团结起来，共同改善我们人民的生活。”

他以欧洲作比较，指出欧洲约有30个国家，各自拥有政府及高级官员。“欧洲有30个政府、30位财长、30位军事指挥官、30位总检察长和30位警察首长。而印尼只有一个内阁……效率低下又从何谈起呢？”

普拉博沃赞扬内阁成员过去两年的表现，强调有效治理取决于团队合作，而非个人能力。他说：“与其拥有许多无法合作的聪明人，不如拥有一群能团结协作的普通人。”

他也以足球队为喻，呼吁尚未获委以重任的官员保持耐心，暗示未来可能会进一步内阁改组。“不是每名球员都能一开始就上场。有些是替补，有些负责支援，有些是前锋。坐在替补席上的人不必沮丧，时机到了就会派你上场。”

普拉博沃的内阁因规模庞大及政治任命过多屡遭批评，目前有至少49名部长及57名副部长，他们来自10个执政联盟政党。

与此同时，普拉博沃近期任命26名总统顾问委员会也引起争议。一名法律系毕业生已向宪法法院提交司法审查申请，挑战现行法律允许总统无限制委任顾问委员会成员的规定，并要求恢复2006年法律规定的九人上限。

申请人称，普拉博沃另有10名总统特别顾问，加上顾问委员会成员共达36人，职能可能重叠，也恐加重国家财政负担。印尼宪法法院已于10月16日受理有关申请。