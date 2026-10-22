（雅加达综合讯）印度尼西亚政府警告，可能停止向“不尊重”印尼的国家出口能源，并考虑不再续签与邻国的天然气出口合约，以优先满足国内能源需求。

印尼下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔（Bahlil Lahadalia）星期四（10月22日）在雅加达出席天然气生产设施投产仪式时说，政府将重新审查与不尊重印尼的国家所签署的能源出口协议。

他说：“我将进行评估，对于不尊重印尼的国家，我将毫不犹豫地考虑停止出口。”

据《海峡时报》报道，巴赫里尔指出，国家之间的分歧应通过对话并基于相互尊重解决。“别在有求于人时跑来乞求，却在其他可以协商的问题上，表现得像个毫无教养的亲戚。这不是我们所要的。”

巴赫里尔没有进一步说明自己指的是哪些国家和争端。

他还补充道，印尼仍愿与平等对待印尼的国家签订能源出口协议，即使这些国家目前尚未与雅加达签订合同。

印尼：须优先满足国内能源需求

巴赫里尔星期三（21日）出席内阁会议后首次透露，印尼政府考虑不再续签与邻国的天然气出口合约，以确保国内供应。他告诉媒体：“我们必须确保自身生存，并优先满足国内需求。”

印尼总统普拉博沃此前要求政府优先保障国内资源供应，并将自然资源比作人体血液，警告若持续流失，国家将难以生存。

印尼是区域主要天然气出口国之一。印尼官方数据显示，去年印尼向日本出口约380万吨天然气、中国379万吨、新加坡322万吨及韩国227万吨。

新加坡副总理颜金勇去年9月在国会指出，印尼是新加坡主要天然气供应来源之一，现有进口合约将在2028年底到期。

两国也正推进印尼向新加坡出口低碳电力的计划，但电价谈判尚未达成共识。

巴赫里尔星期一（19日）说，双方因定价分歧，尚未就电力出口达成协议。他此前表明，印尼将重新审查电力出口安排，确保印尼获得更大经济利益，包括在电价制定和项目开发方面拥有话语权。