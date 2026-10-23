（雅加达路透电）随着全球镍价急剧下跌及生产成本激增，位于印度尼西亚这一全球最大镍生产国的中资冶炼企业正考虑大规模协调减少镍产量。

澳大利亚镍业公司（Nickel Industries）星期四（10月22日）证实，该公司在印尼主要镍生产基地莫罗瓦利工业园区的冶炼厂将协调实施减产，以应对行业严峻挑战。

镍业公司董事总经理沃纳（Justin Werner）在业绩分析会上说：“莫罗瓦利工业园区的所有生产运营都将进行协调一致的减产。很显然，那些非一体化的独立生产商……将在这一过程中遭受最沉重的打击。”

澳洲镍业公司持有华越镍钴印尼公司镍钴项目的10%股份，华越镍钴是浙江华友钴业的控股子公司。

知情人士透露，包括青山集团、华友钴业、中伟股份、力勤资源及格林美在内的中国主要镍生产商代表本周已举行闭门会议探讨减产细节。中资企业考虑将用于制造电动汽车电池原料的氢氧化镍钴产量削减多达一半，评估将不锈钢原料镍生铁的产量减少20%。

不过，各方目前减产的具体持续时间及受影响的总产量尚无定论。

根据美国地质调查局的数据，印尼去年的镍矿产量约占全球总产量的三分之二。因此，中资龙头企业的联合行动被视为重塑全球电池材料与不锈钢供应链供需平衡的关键举措。