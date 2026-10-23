（望加锡／泗水综合电）印度尼西亚10多年来最严峻的森林大火，已威胁到苏拉威西岛有超过6万7000年历史的世界最古老史前洞穴壁画。

据路透社报道，林火在苏拉威西岛蔓延开来，波及南苏拉威西省马洛斯—庞格普（Maros-Pangkep）地质公园内的石灰岩洞穴群。消防人员过去几个星期一直在奋力控制火势蔓延。9月30日至10月18日，地质公园有超过270公顷土地遭焚毁。

马洛斯—庞格普是联合国教科文组织的世界地质公园。消防员穆罕默德透露，10月初林火曾持续肆虐超过一周，火势一度逼近一处拥有至少5万1200年历史壁画的洞穴仅800米处。

据澳大利亚格里菲斯大学（Griffith University）研究团队的测定，除了该处描绘人与野猪互动的壁画外，苏拉威西离岛穆纳岛（Muna）洞穴内的红手印壁画更可追溯至6万7800年前，是人类已知最古老的壁画艺术。

格里菲斯大学考古学家布尔汉警告，林火产生的高温与浓烟正加速这些无价遗产的腐蚀与损坏。“最首要且最具破坏性的影响是高温。

即使火焰没有直接烧毁这些壁画，周围温度的变化也会改变环境，加速腐蚀过程。此外，烟雾会形成积碳与烟尘覆盖壁画，导致壁画变得模糊不清且难以辨认。”

面对持续恶化的灾情与极度干旱，东爪哇省首府泗水及玛琅市等地的宗教学校和职业高中，星期四纷纷响应省长号召，组织数百名师生集体祈祷降雨。

玛琅市居民艾哈迈德赛弗丁接受法新社采访时说：“这几天来，我一直在想，为什么几乎所有人都尝试用逻辑来解决这些灾难。我们为什么不试着向天求助呢？”