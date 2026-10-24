印度尼西亚当局正式宣布，从星期六（10月24日）起削减对新加坡的天然气供应，共计每天减少310亿英热单位，这占新加坡总天然气进口量不到3%。

美国消费者新闻与商业频道印尼频道（CNBC Indonesia）报道，印尼上游石油和天然气监管局（SKK Migas）星期五（23日）宣布这项措施。

监管局负责人乔科（Djoko Siswanto）说，根据计划，印尼纳土纳地区（Natuna）对新加坡天然气供应将每天削减150亿英热单位（15 BBTUD，约42万4800立方米）；苏门答腊地区每天减少160亿。

当被问及印尼会否调整对其他邻国的天然气出口时，乔科回答：“不会减少对其他国家的出口量，（苏门答腊地区现有）管道只会输送到新加坡。”

下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔（Bahlil Lahadalia）将重新评估印尼天然气出口比重，以优化国内需求。

巴赫里尔说，印尼目前天然气出口占总产量的30%，其余70%用于国内消费。

巴赫里尔的办公室将制定天然气供应分配评估方案，以提高国内产业获得的天然气份额。调整出口比例的重点，是确保下游产业发展所需的原材料供应。

巴赫里尔星期四在雅加达出席天然气生产设施投产仪式时，不点名宣布，政府将重新审查与不尊重印尼的国家所签署的能源出口协议。

他说：“我将进行评估，对于不尊重印尼的国家，我将毫不犹豫地考虑停止出口。”

巴赫里尔前一天出席内阁会议后首次透露，印尼政府考虑不再续签与邻国的天然气出口合约，以确保国内供应。

他告诉媒体：“我们必须确保自身生存，并优先满足国内需求。”

印尼总统普拉博沃此前要求政府优先保障国内资源供应。他将自然资源比作人体血液，警告若持续流失，国家将难以生存。

《联合早报》已就此事向新加坡能源贸工部及能源市场管理局求证。