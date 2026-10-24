（吉隆坡/棉兰综合讯）印度尼西亚警方日前在北苏门答腊省附近海域截获一艘载有1.16公吨克他命的油船，市值近2亿5000万新元。马来西亚警方证实，登记在柔佛州新山一家公司名下，马印两国警方正全力追查背后的跨国贩毒网络。

马国武吉阿曼警察总部毒品罪案调查部总监胡申星期六（10月24日）发声明证实，马国警方星期五（23日）接获印尼当局有关这起缉毒行动的通知。

胡申指出，涉案油船的注册公司位于柔佛新山，公司注册在两名马国籍董事名下，两人均没有犯罪前科。

他透露，警方相信油船最初从柔佛巴西古当码头出发，开往雪兰莪州巴生港口加注燃料，再航向安达曼海。

马国警方正与印尼当局密切合作，调查油船与马国的关联，以及是否有在马国活动的贩毒团伙或马国公民涉案。

据法新社报道，印尼全国警察总长苏尤迪星期五召开记者会说，印尼警方与海关人员星期二（20日）在苏门答腊岛附近海域拦截这艘MT Global 168油船。油船船身长约57公尺，挂着蒙古国旗。

初步调查显示，油船曾在公海通过船对船方式转移货物，并曾关闭自动识别系统长达三天，疑似企图躲避执法人员追踪。

印尼执法人员在船上发现58个装满氯胺酮（Ketamine，俗称克他命）的麻袋，重量达1.16公吨，当场逮捕八名船员，包括七名印尼男子和一名台湾男子。

苏尤迪说，这批毒品的市值估计达3.48万亿印尼盾（约2亿4600万新元），若流入市场，可能危害580万人。

印尼正在进一步调查油船的拥有权、营运情况及涉案人士，并将追查幕后操控跨国贩毒网络的企业及主脑。