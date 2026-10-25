印度尼西亚西爪哇省一场森林大火中，救援人员循着微弱的叫声，在一棵烧焦的树上发现一只出生仅约一周的珍稀猴宝宝，及时将它救出，并在隔天成功让它与母猴团聚。

据《雅加达环球报》报道，事件发生在星期四（10月22日）深夜，地点是西爪哇省井里汶火山（Mount Ciremai）海拔约1600米的山区。当时，志愿消防员正忙着扑灭蔓延的山火。

51岁的志愿消防员达尔萨（Darsa）说，当晚约11时，他与其他志愿者准备灭火时，突然听到奇怪的叫声。“起初，我还以为是鸟叫声。”

众人循声寻找，发现一只爪哇苏里利猴（Javan surili）幼崽紧紧抓住一棵已被烧焦的树木的小树枝。

这只雄性幼猴估计出生仅一周，身体极度虚弱，脐带甚至尚未脱落。救援人员立即将它带到安全地点，展开紧急照护。

待幼猴状况好转后，志愿者开始寻找它的母亲。隔天早上，他们在距离发现幼猴地点约300米处，发现一群苏里利猴。

救援人员小心地将幼猴安置在安全位置，随后退到远处，避免惊扰猴群。不久，一只雌猴从树上下来，靠近幼猴并将它抱起，带回猴群，救援行动终于圆满结束。

爪哇苏里利猴是印尼西爪哇特有的受保护灵长类动物，由于森林栖息地不断受到破坏，野外数量持续减少。西爪哇省政府估计，目前野外仅存约4000至6000只爪哇苏里利猴，主要分布在当地保护区及山区森林。