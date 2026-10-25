（雅加达综合讯）针对社交媒体流传印度尼西亚前副外长迪诺及知名民调专家赛夫穆查尼夜访新加坡驻印尼大使官邸的消息，新加坡驻印尼大使馆星期天（10月25日）发表声明严正驳斥，强调有关会面子虚乌有，纯属蓄意捏造的假信息。使馆将向印尼通信与数码部正式通报并协调处理。

新加坡驻印尼大使馆在声明中说：“大使馆注意到社交媒体上出现虚假帖文，指赛夫穆查尼（Saiful Mujani）教授与迪诺（Dino Patti Djalal）博士于2026年10月18日到访新加坡驻印尼大使官邸。这场访问从未发生。”

使馆强调：“这显然是虚假信息，使馆将同印尼通信与数码部协调处理。”

据《罗盘报》报道，印尼社交媒体近日流传一段拍摄新加坡驻雅加达大使馆大门前区域的视频，并配上爪哇语贬损侮辱性字眼，指控两名曾批评现任政府政策的公众人物于10月18日晚进入大使官邸，企图影射二人与外国势力勾结。

事件主角之一、曾任印尼驻美大使与外交部副部长的迪诺，星期天较早时通过社媒Instagram发表严正声明，全面驳斥有关传言。他说：“既然很多人询问我此事，我在此澄清，这条消息百分之百是虚构的，纯属无中生有。”

迪诺进一步解释，10月18日他在澳大利亚珀斯出席气候变化对话会，星期二（20日）晚才飞返印尼。

印尼总统普拉博沃领导的大印尼运动党曾就此传闻表态。

据安塔拉通讯社报道，大印尼运动党国会党团秘书班邦星期天说，该党正密切留意社媒上有关“反政府人士与新加坡大使会面”的传言，并已指示该党在国会第一委员会任职的议员核查实情。