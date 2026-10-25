（雅加达路透电）印度尼西亚总统普拉博沃上任两周年之际，其竞选旗舰政策免费营养餐计划因接连发生大规模食物中毒与贪腐丑闻，在民间引发强烈反弹，执政联盟盟友担心受波及而与这一计划保持距离。

执政联盟两个成员党的高层人士向路透社透露，经过党内慎重商议，两党已决定与这一计划保持距离。

另有第三个盟党的要员坦言，担心这个计划的种种弊端会重创该党在2029年大选前的支持率。这三名人士所属政党，在国会合共占执政阵营四分之一以上的席位。

一名曾是免费营养餐计划坚定支持者的盟党高层直言：“忠诚也必须有限度……底线是什么？是我们政党的生存。”

他透露，内部民调显示其政党支持率自今年1月至7月持续下滑。“如果到2027年年中情况仍无改善，执政联盟将变得脆弱不堪，最终可能会自行瓦解。”

免费营养餐计划是普拉博沃的核心竞选承诺之一，目标是惠及8300万名儿童和孕妇。然而，计划推行以来，物流失误和卫生不达标等因素导致累计至少5万7000起食物中毒事件 ，多名主管因贪污被捕，令许多印尼民众对这个计划产生怀疑。

民调机构赛夫穆查尼研究与咨询公司10月初发布的民调结果显示，约62%受访民众反对这项计划；对免费营养餐计划持正面评价的比率从去年11月的62%骤降至刚过三分之一。

面对民意反弹，执政联盟另一成员党的资深党员说，该党已指示旗下议员以“委婉措辞”，对这项政策作“具建设性的公开批评”。

普拉博沃领导的大印尼运动党发言人苏吉亚特强调，执政联盟依然稳固，免费营养餐计划并非旨在谋取选举利益。

苏吉亚特说：“每个政党都有自己的目标，我们对此表示尊重……无论他们的立场如何，无论是否支持免费营养餐，无论是否支持普拉博沃，我们都予以尊重。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问高级研究员布哈努丁认为，普拉博沃可以通过调整政策，使这一计划更具针对性，这样不仅更易于管理，也不会需要如此高的预算支出。