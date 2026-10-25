（雅加达综合讯）面对持续数月遮天蔽日的烟霾，印度尼西亚林火和烟霾重灾区中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚数百名学生上街示威，要求政府正式宣布进入“国家灾难”状态，以调动更多资源灭火抗灾。

据《雅加达邮报》报道，上星期五（10月23日）天空一片诡异橙色，能见度极低。数百名戴着口罩的学生聚集在帕朗卡拉亚的中加里曼丹省省长办公室外挥舞横幅，要求中央与地方政府展现应对危机的政治担当。

示威者高唱爱国歌曲，一度与警方发生小规模冲突，但无人受伤，也无人被捕。夜幕降临后，示威者清理现场垃圾后和平散去。

据森林砍伐监测机构Nusantara Atlas统计，今年1月至9月，野火已烧毁超过190万公顷土地。火灾引发的烟霾导致印尼数十万人患病，也波及马来西亚、新加坡和东帝汶。

印尼卫生部长布迪星期五视察帕朗卡拉亚，一张他使用氧气瓶的照片在社交媒体引发热议，并流传“部长也被熏到气喘”的传言。

卫生部后来澄清，部长视察期间戴上KN95口罩，身体并无不适，使用氧气瓶是为了宣导当地民间与政府设立的氧气屋及流动氧气车。卫生部呼吁公众不要轻易被歪曲事实的言论所煽动。

南巴布亚省大型垦荒加剧火情

除了苏门答腊与加里曼丹，印尼最东端偏远的南巴布亚省也陷入火海。在南巴布亚省马老奇镇（Merauke），占地230万公顷、面积近日本东京都两倍的国家战略粮食基地项目，因机械化烧荒开垦稻田和甘蔗园引发大火，火势目前已彻底失控。

当地原住民社区虽有小规模烧芭的传统，但民间观察机构自8月中旬起，记录到一条58公里长的粮食走廊沿线多处出现源自种植园的大规模火灾。有报道说，此次清理土地是为了修建道路和机场。

由于中央政府的灭火资源集中在苏门答腊与加里曼丹的六个省份，巴布亚在很大程度上未被列入首要救灾名单。

消防员救出濒危爪哇苏里利猴幼崽

印尼西爪哇省消防人员在火场救出一只出生仅约一周、脐带尚未脱落的濒危爪哇苏里利猴幼崽，隔天协助幼崽与母亲重逢。（取自社媒）

据《雅加达环球报》报道，在林火肆虐的西爪哇省泽勒迈火山（Mount Ciremai）森林里，消防人员星期四（22日）救出一只出生仅约一周、脐带尚未脱落的濒危爪哇苏里利猴（Javan surili）幼崽。

消防员工作时发现这只幼崽紧紧抓着烧焦的树枝哀鸣，立即将它救出火海。隔天清晨，救援人员成功协助小猴与母亲在森林中重逢。

爪哇苏里利猴原产于西爪哇，由于森林栖息地受到威胁，种群数量已大幅下降。据当地政府估计，目前野生爪哇苏里利猴的数量仅剩4000至6000只。

印尼国家灾害管理局正联合多个部门加强灾区综合执法与人工造雨作业，实地排查生态保护区火患。总统普拉博沃也拨出100亿印尼盾（约70万8100新元）给林火重灾区南加里曼丹省塔巴隆县，用于支援前线消防设备、燃油与志愿人员后勤开支。