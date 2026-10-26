（吉隆坡综合讯）马来西亚最大反对党伊斯兰党主导的国民联盟首次召开以英语进行的大型国际经济论坛，公布它执政的北马四州的经济发展愿景。这显示伊党借此展现治国理政能力，摆脱不擅治理的守旧派回教政党形象。

据《新海峡时报》报道，为期一天的2026年国盟四州商业与经济论坛星期一（10月26日）在吉隆坡城中城（KLCC）举行。论坛全场以英语进行，向多国驻马使节及商界代表推介国盟四州的产业潜力与招商引资蓝图。

国盟主席及登嘉楼州务大臣阿末山苏里在开幕仪式致辞时说，由登嘉楼、吉兰丹、吉打和玻璃市组成的国盟四州（State Government 4），完全具备成长为区域强劲经济引擎的实力。

他细数各州优势称，登州在油气与海事产业根基深厚，丹州专精农业与清真食品链，吉打在半导体制造业实力雄厚，玻州则在跨境贸易与可再生能源方面具有优势。

他强调：“全马约七成的稀土资源也在我们这里。我们的目标是发展高附加值的下游产业，而非仅仅出口原料。”

阿末山苏里在开幕后的记者会上说，若来届全国大选能在公平环境下竞逐，国盟有信心斩获优于上届的战果。

他承诺，若国盟夺得联邦政权，将着手向州政府下放更大决策权，让地方自主决定优先推行的发展项目。

他坦言，州政府与联邦部门在基建排序上存在分歧，地方视作燃眉之急的基础设施，往往得不到中央重视。

阿末山苏里语带玄机回应拜相意愿

阿末山苏里被视作国盟入主布城的潜在首相人选。被问及未来组阁领导人时，他回应称国盟尚未正式敲定联邦领袖，人选将在适当时机磋商。

面对记者追问他个人问鼎相位的意向，他直言“这是我最难回答的问题”，随后又语带玄机地说：“当机会或责任落在我们身上，我们必须接受任何挑战并保持开放的心态。如果时机真的到来，那就是你的责任了。”

然而，国盟高层内讧的阴霾仍笼罩选情。国盟星期天（25日）晚召开最高理事会紧急会议。国盟总秘书达基尤丁会后告诉记者，国盟邀请土著团结党参加会议，但土团党拒绝出席，国盟因此准备对土团党采取纪律行动，甚至不排除将土团党逐出国盟。

土团党总秘书阿兹敏阿里星期天发声明反制。他说，虽然吉隆坡高庭10月22日发出暂缓执行社团注册局撤销国盟注册资格的庭令，但法官当时已表明暂缓令并不等同于恢复国盟的法定注册。土团党正咨询律师，研判国盟召开最高理事会紧急会议是否已抵触庭令。