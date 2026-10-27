（吉隆坡综合讯）马来西亚星期二（10月27日）开始进入今年的东北季风期。当局提醒，风向改变与大量降雨将明显改善马国各地烟霾情况，但民众须慎防强降雨会引发水灾和土崩。

过去两个多月来，西南季风持续将印度尼西亚苏门答腊、廖内与加里曼丹的林火和地火所引发的烟霾吹向马来西亚。如今转吹东北季风，马国各地空气素质明显改善。

截至星期二晚上9时，马国环境局空气污染指数管理系统显示，全国所有68个观测站中，21个测出空气素质属良好水平，其余47个测出中等水平。这是马国超过两个月来，首次没有任何地区的空气素质属不健康水平。

副首相、国家天灾管理机构主席阿末扎希在脸书上说，今年的东北季风期预计从星期二持续至明年3月。

他说，这期间会持续降雨，可能引发水灾，海上也会掀起大浪，高风险地区民众须格外谨慎。

气象局预测，今年11月至明年1月期间会有三至五次的强降雨，可能增加水灾风险，尤其是在河流附近和低洼地区。

消防局总监莫哈末希山星期二发文告说，全国消防局已全面进入高度戒备状态，做好准备以应对东北季风期间可能出现的各种状况，包括可能发生的水灾和各类极端气候灾害。全国各地已动员2万5592名消防员和1248种救援资产，待命行动持续至明年3月。

西马西岸数日来的强降雨已经引发四次土崩，造成至少两人死亡。其中一处土崩发生在柔佛巴西古当，星期六（24日）上午，当地一名48岁男子进行挖掘工作时，边坡泥土突然崩塌将他掩埋。

槟城则从星期天至星期二连续三天都发生土崩事件。星期天上午，亚依淡刘玉水花园发生土崩，波及三人，其中两人及时逃生，一名73岁退休者遭活埋。

丹绒道光Leisure Bay公寓隔天也有土崩，亚依淡日月城公寓星期二中午也出事，但没有造成人员伤亡。

另一方面，马国植物学家警告，烟霾除了影响民众健康，烟霾中的细悬浮微粒与粗灰等污染物也可能影响马国榴梿的品质，冲击马国的榴梿产出和出口量。

据马来文报章Kosmo!星期二报道，博特拉大学植物科学系讲师莫哈末菲道斯说，烟霾可能导致榴梿果实发育不良、果肉变硬、成熟不均匀以及果肉颜色改变，这是因为烟霾可能干扰榴槤的授粉过程。