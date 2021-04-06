因疫情无法回国 滞留男骗钱去赌

男游客因疫情滞留在本地，赌光所有钱买不起回国机票，开始以出售酒店住宿配套行骗，欺骗10人共7320元，被判坐牢6个月。

被告是34岁的中国籍男子谭凯，他面对11项欺骗罪名的控状，控方以其中三项提控，余项交由法官下判时考虑。

案情显示，被告去年1月来新加坡旅游，由于遇上疫情，延长了在本地逗留的时间。他因赌博输光了所有的钱，导致他买不起回中国的机票。被告便睡在公共场所，白天则待在赌场里。

从去年10月31日起至12月29日，被告在狮城论坛网站发贴文出售滨海湾金沙酒店的客房，并列出他的微信和WhatsApp的联系方式，以便有兴趣的买家联系他。由于被告在新加坡没有银行账户，他会要求买家先向他朋友的账户付款，然后再让他的朋友把钱转给他。

这期间，被告以售卖滨海湾金沙酒店和香格里拉圣淘沙度假酒店（Shangri-La’s Rasa Sentosa Resort & Spa）为名，欺骗了十人共7320元。

其中，中国籍女受害者赵梦怡（36岁）损失最多，被骗3820元。她在去年12月2日看到被告刊登的广告，向被告支付了540元购买金沙酒店两天一夜含早餐的配套。隔天，她又向被告购买香格里拉圣淘沙度假酒店两天一夜配套，预订五间客房，共支付3280元。

赵梦怡事后无法联络到被告，也没有收到退款。酒店记录显示，被告并没有以他的名义预订这些客房，赵梦怡报警。

警方于12月29日在圣淘沙名胜世界赌场逮捕被告，他被捕时身上只有200元。

法官昨日（4月5日）下判时表示，被告是有所预谋并策划了骗局，欺骗多名受害者，至今一分也未偿，最终判他坐牢六个月。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年4月6日的《新明日报》。