出现数起病例污水有病毒 义顺及后港三组屋居民 按时下楼接受检测

卫生部从昨天起为义顺72街第745座组屋，以及后港8道第501和507座组屋的所有居民进行免费的强制冠病检测。多数居民依循指定时间下楼接受检测，过程顺利快速。曾在近期拜访受影响居民的访客，也可自愿接受检测。

由于该义顺组屋出现六起冠病确诊病例，污水样本也被检测到病毒碎片，因此楼内共153个单位的约400名居民，必须分别在昨天和今天的上午9时至下午4时之间，到设置在组屋底层的临时检测站接受聚合酶链反应（PCR）检测。

昨天多数居民都按照被分配的时间准时下楼排队，井然有序地接受检测。住在七楼的陈玉兰（84岁，退休）和租户王莉娜（45岁，金融业）9时30分左右一起下楼。她们受访时都说，前后只花了不到五分钟，虽然是第一次接受检测，过程中感到些许不适，但比想象中好很多。

另一名三楼住户周金泗（57岁，技术员）记得，一个多星期的一晚，他从住家窗口看到两辆救护车同时将一组人载走，当时还在纳闷发生了什么事。

这座组屋有三部电梯，其中两部并列在一起。若有居民因行动不便无法自行下楼，检测站的医疗人员会从旁协助，带他们从住家到楼下进行检测。义顺基层组织也在场向居民分发搓手液，提醒他们注意卫生安全，保持警惕。

费绍尔：无须提前预约 曾到访公众可前来做检测

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授昨早到访现场了解情况，他也是义顺集选区的议员。

他受访时呼吁所有在5月15日至24日之间，曾与该座组屋居民有过接触的公众，尽量抽空前来进行检测，无须提前预约时间。

他说：“有些居民可能最近探访了住在别处的家人，或是有家人上门来聚一聚。无论如何，我鼓励曾和居民在近期有过接触的人们接受检测。这不仅是为了确定自己是否染病，也是为别人着想。”

严燕松：已派人为组屋彻底消毒

另一方面，后港8道第501和507座组屋污水检测中也发现病毒碎片。虽然这两座组屋目前没有居民确诊，也未有传染迹象，但当局仍强制所有250多户居民接受冠病检测，以策安全。曾于上月15日至今拜访居民住家的访客，也可前来做检测。

居民们除了接获卫生部的短信、通知检测单，也收到阿裕尼集选区议员严燕松等登门发送三种语言和写上自己联系方式的传单。

严燕松昨天上午9时30分抵达第507座组屋底层。也是该集选区议员的工人党秘书长毕丹星10时左右也到访。严燕松指出，阿裕尼—后港市镇理事会已派人为组屋进行彻底消毒、清洁工作，请居民放心。

第507座组屋是四房式屋型，家庭人数较多。刘润碧（39岁，会计师）和丈夫、4岁与7岁的儿女昨天一同做检测，她说：“传单发来时我们已经睡了，就塞在门缝中，我们看到后一早就来。”

第501座组屋居民周婕（35岁，数码行销员）说：“傍晚接获消息时有些担心，因为孩子才1岁大，不知道是否要检测，我打电话与卫生部确认后才安心。”