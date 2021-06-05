翔鹰与星展银行五年内将42辆运钞车换成电动 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓彦薇 发布 / 2021年6月5日 5:00 AM 保安管理公司翔鹰的首个充电设施已启用，八小时内能为电动车充满电。（翔鹰提供） 字体大小: 小 中 大 保安管理公司翔鹰与星展银行承诺最迟在2026年底，把该银行运送现金和贵重物品的所有42辆押运车更换为电动车。今天6月5日是世界环境日，旨在提升全球环保意识并推动环保行动。翔鹰（AETOS）与星展银行（DBS）昨天携手推出本地首辆用来运送现金和贵重物品的电动押运车。双方承诺最迟在2023年底将电动押运车的数量增至七辆，到2026年底，星展银行使用的全数42辆押运车都会更换为电动车。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 翔鹰（AETOS） 星展银行 现金 押运车 电动车 贵重物品 碳足迹 碳排放 可持续发展 南大回溯新加坡海平面记录至1万年前 最新研究有助制定气候暖化对策 数码