翔鹰与星展银行五年内将42辆运钞车换成电动

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来自 / 联合早报

文 /
卓彦薇

发布 / 2021年6月5日 5:00 AM

保安管理公司翔鹰的首个充电设施已启用，八小时内能为电动车充满电。（翔鹰提供）
保安管理公司翔鹰的首个充电设施已启用，八小时内能为电动车充满电。（翔鹰提供）

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保安管理公司翔鹰与星展银行承诺最迟在2026年底，把该银行运送现金和贵重物品的所有42辆押运车更换为电动车。

今天6月5日是世界环境日，旨在提升全球环保意识并推动环保行动。翔鹰（AETOS）与星展银行（DBS）昨天携手推出本地首辆用来运送现金和贵重物品的电动押运车。

双方承诺最迟在2023年底将电动押运车的数量增至七辆，到2026年底，星展银行使用的全数42辆押运车都会更换为电动车。

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