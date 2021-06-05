劝阻青年聚赌 居委女经理被打伤

19岁青年疑不满聚赌时被劝阻，竟拳打居委会女经理，导致她嘴肿、牙龈流血，下巴淤青，脸颊骨也受损，遭警方逮捕。

这起事故是于本月2日傍晚7时许发生，地点是裕廊东一道第340座组屋的露天停车场。

目击此事的居民向本报爆料，被打的是任职多年的居委会经理何女士（51岁）。

该居民透露，她起初看到一名男子尾随何女士后方，期间也听到男子叫对方删除照片，但何女士不加理会，走了几步路后，对方突然从后面发难，一拳击中何女士的下颚后立即跑掉。

“何女士被打后，嘴巴的鲜血直流，数名路人立即将她搀扶到附近休息，随后再移到居委会中心内并送院就医。”

该居民说，她过后联络何女士，获悉事发前，她碰到涉事的青年正与另外两人在第336座组屋楼下赌博，上前劝阻，对方也听从离开。岂料，当何女士继续巡逻时，发现这3人转移到第374座组屋楼下继续聚赌，就用手机拍摄。

“其中两人见状后就跑掉，另外一人却跟着她，之后动手袭击她。”

根据居民提供的照片中，何女士的下巴在经过数日后依然淤青，而嘴唇也开始肿胀，上唇的伤口则清晰可见。

警方在受询时指出，警方在2日傍晚7时32分接获投报，一名19岁男子随后因蓄意导致他人重伤（voluntarily causing grievous hurt）而被逮捕，他也因蓄意骚扰在接受调查，调查工作进行中。

完整报道，请翻阅2021年6月5日的《新明日报》。