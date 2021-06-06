互不相识 狂男闯屋刀砍 袭四人三伤

狂男清晨敲门惊醒杂菜饭嫂，趁她开门之际持刀硬闯，再乱刀攻击屋内4人，杂菜饭嫂双手浴血跑下楼求救，巡逻警员上门逮人。

这起持械伤人案于今天（6月6日）早上6时左右，发生在惹兰红山第2座组屋的二楼单位。

遭袭击的四人都是楼下咖啡店的员工，包括一名59岁的女杂菜饭摊贩。涉案的是名48岁男子。

《新明日报》记者今早接获通报后赶往现场，女杂菜饭摊贩的朋友陈先生（60岁，文员）受访时告诉记者，从对方口中得知，杂菜饭嫂是在睡梦中听见敲门声后，半梦半醒间起身应门，结果却看到一名陌生男子站在门口。

他转述，男子眼见大门打开后，便硬闯入单位，还挥起手中的刀见人就砍，吓坏杂菜饭嫂。

警方今早连发两条文告揭露，涉案男子入屋后先是用刀攻击两名女住户，另外两名男住户听见求救声后上前尝试制伏该男子。

双手受伤的杂菜饭嫂则是趁机逃下楼，恰好碰上巡警，连忙向他们求救，巡警立刻跑上楼，成功制伏男子，当即以涉使用危险武器蓄意重伤他人、持有攻击性武器以及毒品相关罪名将他逮捕。

18岁至59岁的两男两女送院治疗。初步调查显示，男子与单位内的四人并不相识。

金文泰警署署长余光志助理警察总监今早接受媒体采访。（曾美玲摄）

警初步调查 非恐怖袭击

狂男去年10月刚出狱，警方初步调查认为，并非恐怖袭击。

根据警方文告，自1991年以来，男子被查出犯有数项毒品相关罪行而被追踪。

他因最后一次与毒品相关的罪行被判处七年监禁，鞭打六下，并于去年10月6日获释。

警方也表示，男子是单独行动，初步调查认为，这不是恐怖袭击。

多名警员进出单位调查取证。

警起获4把刀

警方起获4把刀，狂男当场被捕，他有精神疾病病历，事发时涉毒。

文告披露，警方在现场查获一把刀、一把菜刀和两把美工刀，以及疑似毒品的物品。

男子被警方当场逮捕，相信他涉毒并有精神疾病历史。

警方将继续调查袭击的动机，并已加强在事发附近的巡逻。

完整报道，请翻阅2021年6月6日的《新明日报》。