助制伏持刀狂男 英勇摊位助手：一心保护同事

狂男持刀闯住家乱砍，其中一名协助制伏凶徒的男子受访时称，当下没多想，一心要保护好同事！

救人英雄戴德焱（18岁，西餐摊助手）通过短信回复《新明日报》询问时指出，他的伤势无大碍。忆述起当时的情况，他表示说：“当下我不会感到太害怕，只是一心想着过去把凶徒制伏，避免有人进一步被伤害。”

西餐摊东主梁先生（44岁）受访时表示，24岁黄辰伦（阿伦）及18岁男子戴德焱（阿焱）都是他的员工。

他透露，事后听他们讲述，当时坐在客厅的阿伦率先听到越南女郎喊叫，于是高呼有小偷，阿焱听到后，就跑出来察看情况。“他们两人将凶徒按在地上，不过阿伦的肋骨部分中刀，目前仍在医院，阿焱今天下午就可以出院。”

同住在单位的31岁男住户被吵醒后，就跑下楼向巡警求助，警方随之上楼逮捕了狂男，前后不到10分钟。

“阿焱没受伤，但和狂男搏斗时，体力透支，坐在楼梯口休息时，突然失去意识，滚下楼梯。为确保他没事，他也被送院检查。他绝对是协助对抗狂男的英雄之一，并非为了逃跑而摔下楼梯。”

饮料摊越南女伤势最重

住家电眼拍下案发过程，越南女开门就被砍，伤势最重。

四名遇袭的都是在一楼咖啡店工作的职员，59岁阿嫂阿凤是杂菜饭摊位职员，越南女则是饮料摊位职员，剩余两名男子则是西餐摊职员。

受访的菜饭助手阿顺（36岁）指出，他在早上6时许看到受伤的阿凤，当时她的手臂有伤口，自行拿布止血。

他指出，当时阿凤看起来蛮镇定，但可能因为流血，脸色苍白，目前情况已经稳定。

“我当时上去事发单位时，发现越南妹躺在血泊中，空气弥漫血腥味，她的左边腹部流很多血，用手按着伤口，眼睛睁得很大，地板上也全都是血，所幸她还有意识。”

他透露，阿凤和越南妹同住一间房，今日菜饭摊依然有营业，并找来另一个助手帮忙。

完整报道，请翻阅2021年6月7日的《新明日报》。