擅自到人流量高移民与关卡局 两次违反居家通知男子被判坐牢25天

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来自 / 联合早报

文 /
罗妙婷

发布 / 2021年6月9日 5:00 AM

王忠杰（译音）去年违反居家隔离条规，昨天被判坐牢25天。（档案照片）
王忠杰（译音）去年违反居家隔离条规，昨天被判坐牢25天。（档案照片）

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51岁IT顾问去年从印度尼西亚回返新加坡，却没遵守居家通知，两度擅自离开住家到移民与关卡局大楼申请离境，希望能尽快飞往中国娶妻。他因违反居家通知被判监禁25天，婚事也因他没能如期到中国告吹。

王忠杰（译音）昨天承认两项抵触传染病（冠病19居家令）条例2020的罪名。控状指被告在居家隔离期间，于去年3月27日上午10时至下午2时，以及去年3月30日上午10时到中午12时，离开住家到移民与关卡局申请离境。

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