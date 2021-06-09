擅自到人流量高移民与关卡局 两次违反居家通知男子被判坐牢25天

51岁IT顾问去年从印度尼西亚回返新加坡，却没遵守居家通知，两度擅自离开住家到移民与关卡局大楼申请离境，希望能尽快飞往中国娶妻。他因违反居家通知被判监禁25天，婚事也因他没能如期到中国告吹。

王忠杰（译音）昨天承认两项抵触传染病（冠病19居家令）条例2020的罪名。控状指被告在居家隔离期间，于去年3月27日上午10时至下午2时，以及去年3月30日上午10时到中午12时，离开住家到移民与关卡局申请离境。