擅自到人流量高移民与关卡局 两次违反居家通知男子被判坐牢25天 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 王忠杰（译音）去年违反居家隔离条规，昨天被判坐牢25天。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 51岁IT顾问去年从印度尼西亚回返新加坡，却没遵守居家通知，两度擅自离开住家到移民与关卡局大楼申请离境，希望能尽快飞往中国娶妻。他因违反居家通知被判监禁25天，婚事也因他没能如期到中国告吹。王忠杰（译音）昨天承认两项抵触传染病（冠病19居家令）条例2020的罪名。控状指被告在居家隔离期间，于去年3月27日上午10时至下午2时，以及去年3月30日上午10时到中午12时，离开住家到移民与关卡局申请离境。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 违反 居家通知 结婚 传染病（冠病19居家令）条例2020 印度尼西亚 中国 早数码 调查：65％本地受访者认为 自动化使工作面临淘汰风险 半数称阻断期间数码技能提高