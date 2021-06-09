南大与国家心脏中心及义安理工研发 用人工智能分析心电图 快速准确发现病患异常

只要输入心血管疾病和健康心电图样本，这个人工智能工具便能学习辨别病患心电图的规律，从而协助判断病患是否患心血管疾病、心肌梗塞或充血性心力衰竭。

利用人工智能分析病患的心电图，研究人员能更快速和准确地发现心脏异常，协助诊断和及早治疗，避免其他并发症。