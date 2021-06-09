南大与国家心脏中心及义安理工研发 用人工智能分析心电图 快速准确发现病患异常 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 由三家机构共同研发的检测工具使用人工智能，能以98.74％的准确度分析心电图并协助诊断心血管疾病患者。图为南大机械与宇航工程学院吴应贵副教授。（南大提供） 字体大小: 小 中 大 只要输入心血管疾病和健康心电图样本，这个人工智能工具便能学习辨别病患心电图的规律，从而协助判断病患是否患心血管疾病、心肌梗塞或充血性心力衰竭。利用人工智能分析病患的心电图，研究人员能更快速和准确地发现心脏异常，协助诊断和及早治疗，避免其他并发症。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人工智能 南洋理工大学 新加坡国家心脏中心 心血管疾病 数据分析 早数码 调查：65％本地受访者认为 自动化使工作面临淘汰风险 半数称阻断期间数码技能提高