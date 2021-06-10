南大研发双重防护可重复使用 过滤效能99.9%创新口罩45秒内杀菌

这款可重复使用口罩主要使用两种技术，过滤效率超过市面上常见的N95口罩和外科口罩。此外，口罩可清洗和重复使用10次以上。

一组来自南洋理工大学的科学家成功研发带有过滤与纳米抗菌双重防护的可重复使用口罩，让佩戴者保持呼吸顺畅的同时，99.9%的过滤效能比N95口罩更强，还可在45秒内杀死有害细菌。