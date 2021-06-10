南大研发双重防护可重复使用 过滤效能99.9%创新口罩45秒内杀菌 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 南洋理工大学材料科学与工程学院研究团队蓝燕明教授（右下顺时针起）、刘政副教授、高级研究员林汉彬博士，以及研究员睿安德烈，分别拿着含铜纳米颗粒的溶液、带过滤与纳米抗菌双重防护的口罩，以及口罩所使用的无纺布。（南大提供） 字体大小: 小 中 大 这款可重复使用口罩主要使用两种技术，过滤效率超过市面上常见的N95口罩和外科口罩。此外，口罩可清洗和重复使用10次以上。一组来自南洋理工大学的科学家成功研发带有过滤与纳米抗菌双重防护的可重复使用口罩，让佩戴者保持呼吸顺畅的同时，99.9%的过滤效能比N95口罩更强，还可在45秒内杀死有害细菌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 口罩 南洋理工大学 NTU 纳米抗菌涂层 无纺布 研发 细菌过滤率 普拉提轻松学 明年1月1日起 电器须符合更严格节能标准