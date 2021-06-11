包括聚会最多五人及恢复堂食等 下周一开始分两阶段放宽防疫措施

第一阶段从下周一起启动，社交聚会和住家访客人数都可增至五人，但民众仍应参加最多两场聚会。电影院及宗教集会等的人数限制将增至250人。疫情若继续受控，21日启动，不戴口罩的高风险活动如堂食、健身及面对面补习即可复办。

社区冠病传播情况改善，我国将分两个阶段放宽防疫措施。从下周一（14日）起，社交聚会和登门访客人数将从最多两人增至五人；若疫情持续受控，本月21日起，堂食等传播风险较高的活动将可恢复。

政府抗疫跨部门工作小组昨天召开记者会，宣布逐步进入高警戒解封第三阶段的计划。

联合领导工作小组的财政部长黄循财指出，我国此次对症下药，降低病毒传播风险，也透过积极推进检测、广泛追踪病例接触者和疫苗接种工作，压低了病例数字。因此，下来将分两个阶段，逐步恢复更多活动。

第一阶段从下周一起启动，社交聚会和每户住家的每日登门访客人数都可增至五人，但民众每日仍应参加最多两场聚会。

电影院、宗教集会和有观众的体育赛事等大型活动的人数限制都将增至250人，但超过50人就得在活动前进行检测。须脱下口罩进行但传播风险较低的美容和桑拿等个人护理服务也可恢复。

若未来几周疫情仍受控，第二阶段放宽在本月21日启动，主要恢复不戴口罩进行的传播风险较高活动，包括让饮食场所恢复最多五人一组堂食，各组之间仍须保持安全距离。

婚宴可恢复举办，最多100人出席并须在活动前进行检测。健身房可恢复不戴口罩的室内体育活动，而开办给18岁及以下者的面对面补习和增益课程也可恢复，但都得遵守安全管理措施。

此外，居家办公仍会是默认的安排，以减少人员流动和病毒传播风险。

我国在去年12月28日进入解封第三阶段，由于感染群和无关联病例攀升，原定从5月8日至30日回到解封第二阶段，但后来于上月16日进入高警戒解封第二阶段，直至来临星期天。

联合领导抗疫工作小组的卫生部长王乙康说，社区病例从本月6日起一连五天处于低位，但德尔塔变种毒株传染力极强，不可掉以轻心。

截至前天，我国七天移动平均病例为11.9起。王乙康指出，病例须在一轮14天的病毒潜伏期内，即从6日至20日之间维持低位，才能更充分说明多数病毒已消灭，因此应分阶段恢复各种活动。

王乙康说，政府这次没再实行病毒阻断措施，而是透过广泛追踪与隔离、检测、关闭特定商场或学校，以及推进疫苗接种等控制疫情，这些都是过去一年来逐步建立的能力。

“有了这些能力，我们真心希望已不必再需要实施病毒阻断措施。这意味着日后若暴发疫情，比起采用一刀切的做法和令人煎熬的病毒阻断措施，我们可以这些方法来控制和阻断传播链。”

李显龙总理昨天也在面簿贴文说，过去三周收紧防疫限制使病例受控，情况令人欣慰。他呼吁全民继续遵守安全管理措施，并把握机会接种疫苗。

我国疫苗接种计划进展顺利，12岁至39岁的本地公民以及冠病康复者若符合条件，可从今天起登记并预约接种。