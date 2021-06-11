全裸公路上飞驰 电单车骑士被捕

电单车骑士全裸“演出”，从快速公路一路飞驰至组屋区，全程超过5公里，警方迅速逮捕一名男子，明早（6月12日）将被控上庭。

该时长1分35秒的视频，于昨日中午开始在各大面簿群组及WhatsApp上疯传。

根据视频画面，一名全身赤裸，没戴头盔及口罩的男骑士，正骑着电单车，在泛岛快速公路（PIE）上飞驰，而拍摄他的另一电单车骑士则紧随其后。

裸男一直行驶至勿洛北的路段后才转弯，而后方的骑士则因转往另一条道路而没再继续跟着裸男；据记者计算，裸男期间行驶过的路段长约5公里。

此外，网络上也流传另一张照片，显示裸男曾被拍到停在友诺士1路的一处交通灯前，但不清楚是否和上述视频于同一日发生。

视频和照片被传开来后，迅速引发热议，在16个小时内，就有超过1000人次分享，不少人也对裸男的行为做出诸多揣测，还有网民直接调侃裸男穿着的是“国王的新衣”。

不少网民留言表示，不知裸男是否精神出状况，但这样的行为十分不雅，希望他的家人也能多注意。警方受询时证实，昨日凌晨约5时45分接获投报，一名裸男在大巴窑8巷第212座周围走动。

24岁男子随后被逮捕，他因在公共场所裸露身体，抵触杂项法令（公共秩序与骚扰），将于明日被控上法庭。

警方也正在调查这名裸骑男子是否触犯其他罪行，例如在公共场合造成滋扰、在公共场合作出淫亵行为、擅闯及可能触犯交通规则等。

完整报道，请翻阅2021年6月11日的《新明日报》。