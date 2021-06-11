男子家门前膜拜 女邻居敲锣骚扰 警介入调查

印族居民门前膜拜神明，女邻居身后故意敲锣骚扰，视频疯传，警方介入调查。

一位名为利瓦内拉姆（Livanesh Ramu）的男网民，前天在他的面簿主页上载一段长19秒的视频，曝光上述事件。

从视频画面中，可见事发时他正在家门前进行兴都教的膜拜仪式，手中还拿着一个摇铃。

随后一名女邻居从隔壁单位走出来，再拿起铜锣，站在男网民身后故意大力敲打起来，短短16秒内狂敲了近50下。

女邻居走进家门前，还狠狠地瞪了男网民一眼。

期间，男网民十分淡定地继续仪式，甚至在看到女邻居的行为后，脸上也保持着笑容。

立瓦纳什在贴文中指出，他们已经向当局通报此事，而在等待调查结果的同时，他也不希望对女邻居的行为做出任何揣测，并会在调查结束后，进一步更新最新情况。

警方受询时指出，已经接获投报，48岁女子正在协助警方调查。

女郎遭轰不尊重他人宗教

视频被发布到网络后，迅速疯传，引发热议，短短一天半内，就已经有超过7万2000次播放率，及超过1300人留言，并被发布到各大面簿群组。

网友德里克大赞男网民的冷静态度，并认为女邻居的行为是对异族同胞宗教的不尊重。

网民朱迪也指出，她的印族邻居同样会膜拜，她也不觉得有任何问题，而且对方的祈福，或能为大家的环境带来祥和。

但与此同时，也有网民凯蒂则保持中立，并表示该视频只是单方面的故事，女邻居或有自己的苦衷，希望民众不要在网上未审先判。

完整报道，请翻阅2021年6月11日的《新明日报》。