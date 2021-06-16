以艺术塑造国家文化认同 李总理高度肯定林子平文化贡献

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄向京

摄影 /
​​​​​​​严宣融

发布 / 2021年6月16日 5:00 AM

字体大小:

李总理也赞扬林子平在艺术道路上的不懈追求，“林（子平）先生体现了活到老，学到老的精神。到了百岁还继续寻求创新，突破自己，他的坚持令人钦佩。”

文化奖得主、百岁高龄画家林子平的艺术丰富了新加坡的文化遗产，塑造了国家的文化认同，其卓越贡献受到李显龙总理的高度肯定。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容