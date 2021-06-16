以艺术塑造国家文化认同 李总理高度肯定林子平文化贡献

李总理也赞扬林子平在艺术道路上的不懈追求，“林（子平）先生体现了活到老，学到老的精神。到了百岁还继续寻求创新，突破自己，他的坚持令人钦佩。”

文化奖得主、百岁高龄画家林子平的艺术丰富了新加坡的文化遗产，塑造了国家的文化认同，其卓越贡献受到李显龙总理的高度肯定。