以艺术塑造国家文化认同 李总理高度肯定林子平文化贡献 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 李总理也赞扬林子平在艺术道路上的不懈追求，“林（子平）先生体现了活到老，学到老的精神。到了百岁还继续寻求创新，突破自己，他的坚持令人钦佩。”文化奖得主、百岁高龄画家林子平的艺术丰富了新加坡的文化遗产，塑造了国家的文化认同，其卓越贡献受到李显龙总理的高度肯定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 中国 李显龙 艺术 李总理 展览 林子平 牛车水 本地 画展 科技 文化 新加坡华族文化中心 书法 总裁 国家艺术理事会 甘榜 新加坡河 亚洲新闻台 英文 新书 创作 生活 书画家 新加坡文化奖 艺术之家 中正湖 美术 本土 马西岭组屋底层“卷水重来” 超市走廊一片“汪洋” 出钱卖力要当网红 记者30天“试验”后喊难