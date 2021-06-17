红山或出现“非常大型感染群” 政府评估下阶段解封时机

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财表示，红山相信出现“非常大的感染群”，不仅是巴刹和小贩中心，周遭地区也出现病例，隐藏在社区中的无关联病例相信也在增加。政府正评估下阶段放宽防疫措施的时机，不久将公布详情。

我国原拟于下周一（6月21日）起恢复堂食等冠病传播风险较高的活动，但鉴于红山出现大型感染群，政府正评估下阶段放宽防疫措施的时机，不久将公布详情。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天（6月16日）在面簿和Instagram上载的视频中表示，红山相信出现“非常大的感染群”，不仅是巴刹和小贩中心，周遭地区也出现病例，隐藏在社区中的无关联病例相信也在增加。

“鉴于最新的局势发展，我们正评估第二阶段放宽的时间表和范围。我理解这对大家来说是艰难的时刻，我希望向所有人保证我们正竭尽所能控制感染情况，确保在疫苗接种达到足够高的水平之前，不会暴发另一波疫情。”

抗疫跨部门工作小组正与公共卫生专家仔细评估情况，将在不久之后公布详情。

工作小组早前宣布分两个阶段放宽防疫措施。本周一启动第一阶段后，社交聚会和住家每日登门访客的人数已增至五人；若疫情仍受控，第二阶段放宽拟在下周一启动，主要恢复包括堂食在内的不戴口罩进行的高风险活动。

黄循财也在视频中示范如何使用自助检测仪，并表示人们对定期检测应习以为常，就像平时测量体温一样。

他重申政府下来会进行更广泛检测，尤其是针对在较高风险场所工作的前线人员及餐饮场所员工。

“就算你不属于这些群体，而只是关注自己是否感染冠病，也可以到药房购买这类自助检测仪在家中检测。”

针对我国下一步解封计划，亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授认为，解封与否不应受红山感染群影响。

他指出，病例虽有增多却未给医疗体系造成压力，已接种疫苗者染病后的病情都轻微。“接种疫苗可能缩小一个本来更大的感染群。”

苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈副教授（Alex Cook）则说，德尔塔变种毒株的传染力更强，人们不能指望解封第三阶段的措施足以防止病例增加。

“鉴于风险最高的人群都已获得接种机会，下来可以探讨，允许病例慢慢增加是否比再度加强措施更好。”