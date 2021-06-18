已婚男出轨不满被分手 威胁烧死按摩女 订户 来自 / 新明日报 文 / 项慧菲 曾薪机 发布 / 2021年6月18日 2:31 PM 被告林勇撞见与他分手的情妇和别的男人走在一起，认为对方背叛自己，做出一系列的报复行为，想要吓她。（档案示意图） 字体大小: 小 中 大 见已分手的按摩师情妇与男顾客在一起，53岁临时工眼红吃醋，为“报复”将过期奶粉撒在按摩院门口，还将情妇家大门上锁，发短信威胁“买汽油把你们锁起来烧死。”这起事件发生于2019年10月14日晚上11时许，地点在位于淡滨尼21街的一家按摩院。被告林勇（53岁，译音）面对22项控状，包括欺骗、非法拘禁和恐吓等罪名。控方以其中11项提控，余项将由法官下判时一并考虑。受害者是38岁的按摩师周晓慧，她是被告在已婚状态下交往的情妇，事发时两人已分手。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 威胁 出轨 按摩院 淡马锡理工700万元设先进制造中心 国大与南大首推 热带绿色数据中心测试平台