已婚男出轨不满被分手 威胁烧死按摩女

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来自 / 新明日报

文 /
项慧菲 曾薪机

发布 / 2021年6月18日 2:31 PM

被告林勇撞见与他分手的情妇和别的男人走在一起，认为对方背叛自己，做出一系列的报复行为，想要吓她。（档案示意图）
被告林勇撞见与他分手的情妇和别的男人走在一起，认为对方背叛自己，做出一系列的报复行为，想要吓她。（档案示意图）

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见已分手的按摩师情妇与男顾客在一起，53岁临时工眼红吃醋，为“报复”将过期奶粉撒在按摩院门口，还将情妇家大门上锁，发短信威胁“买汽油把你们锁起来烧死。”

这起事件发生于2019年10月14日晚上11时许，地点在位于淡滨尼21街的一家按摩院。

被告林勇（53岁，译音）面对22项控状，包括欺骗、非法拘禁和恐吓等罪名。控方以其中11项提控，余项将由法官下判时一并考虑。受害者是38岁的按摩师周晓慧，她是被告在已婚状态下交往的情妇，事发时两人已分手。

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