专家：反复收紧或松绑不理想 防疫措施要趋稳接种率须达七到九成

政府现阶段的目标是提升疫苗接种率，以确保商业活动不会因为感染群出现而停摆，尽可能让人民的生活恢复正常。专家估计要让生活回到正轨，接种率须达七成至九成。

一旦新加坡的冠病疫苗接种率达到七成至九成，而所采用的疫苗到时仍能有效地应付变种毒株，受访学者认为，我国的防疫措施将更加稳定，无须像目前一样因为疫情反复时而收紧时而放松。