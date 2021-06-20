专家：反复收紧或松绑不理想 防疫措施要趋稳接种率须达七到九成 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年6月20日 5:00 AM 目前36％本地居民接种了两剂疫苗，政府希望能在8月把这个数字推高至50％，10月至75％。（档案照） 字体大小: 小 中 大 政府现阶段的目标是提升疫苗接种率，以确保商业活动不会因为感染群出现而停摆，尽可能让人民的生活恢复正常。专家估计要让生活回到正轨，接种率须达七成至九成。一旦新加坡的冠病疫苗接种率达到七成至九成，而所采用的疫苗到时仍能有效地应付变种毒株，受访学者认为，我国的防疫措施将更加稳定，无须像目前一样因为疫情反复时而收紧时而放松。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫苗接种率 防疫措施 淡马亚 林方源 Alex Cook 冠状病毒19 阿叔口罩不戴好 还呛乘客：你是警犬 疫情下分隔1年多 马国男：狮城妻结新欢铁心断9年婚