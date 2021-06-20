专家：反复收紧或松绑不理想 防疫措施要趋稳接种率须达七到九成

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来自 / 联合早报

文 /
魏瑜嶙

发布 / 2021年6月20日 5:00 AM

目前36％本地居民接种了两剂疫苗，政府希望能在8月把这个数字推高至50％，10月至75％。（档案照）
目前36％本地居民接种了两剂疫苗，政府希望能在8月把这个数字推高至50％，10月至75％。（档案照）

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政府现阶段的目标是提升疫苗接种率，以确保商业活动不会因为感染群出现而停摆，尽可能让人民的生活恢复正常。专家估计要让生活回到正轨，接种率须达七成至九成。

一旦新加坡的冠病疫苗接种率达到七成至九成，而所采用的疫苗到时仍能有效地应付变种毒株，受访学者认为，我国的防疫措施将更加稳定，无须像目前一样因为疫情反复时而收紧时而放松。

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