南大携手国际非盈利组织 开办我国首个肉类替代品课程 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 未来食品安全中心的主要功能是开发检测新型食品和食材的技术。图为未来食品安全中心研究员黄观锐（左起）、担任该中心首席研究员的南大食品科技计划主任陈维宁教授，以及中心前研究员吕小妹。（南洋理工大学提供） 字体大小: 小 中 大 为培养新型食品方面的本地人才，南洋理工大学和推广替代蛋白质研究的国际非盈利组织合作，推出我国首个肉类替代品课程。除了本科生以外，南大也计划在日后让更多专业人士报读这项课程，以提高公众对新型食品的认识。由南洋理工大学和国际非盈利组织The Good Food Institute亚太区分部共同推出的课程主要内容为植物性肉类（plant-based meat）、培植肉类（cultivated meat）等不同种类的新型食品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 肉类替代品 南洋理工大学 曾用假护照非法入境我国 印尼商人前天已遣返印尼 游“行”万里