南大携手国际非盈利组织 开办我国首个肉类替代品课程

为培养新型食品方面的本地人才，南洋理工大学和推广替代蛋白质研究的国际非盈利组织合作，推出我国首个肉类替代品课程。除了本科生以外，南大也计划在日后让更多专业人士报读这项课程，以提高公众对新型食品的认识。

由南洋理工大学和国际非盈利组织The Good Food Institute亚太区分部共同推出的课程主要内容为植物性肉类（plant-based meat）、培植肉类（cultivated meat）等不同种类的新型食品。