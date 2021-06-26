与前妻吵架发飙 男子高楼扔杯 险砸父子

在电话中与前妻吵架，男子暴怒之下将瓷杯扔出九楼窗户，险砸到楼下路过的一对父子。

当局过后从杯子碎片提取到男子DNA，丢杯男子最后被判坐牢三周和罚款1000元。

被告是48岁的安东尼，案发时与66岁母亲同住在金文泰1道的一座组屋的九楼单位。

他面对三项控状，包括鲁莽行事和刑事恐吓，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，前年10月18日傍晚6时10分许，被告因感情问题在电话上与前妻起争执，随后与在家的母亲吵架。

被告在暴怒之下，将一个瓷杯从厨房窗口扔出，当时一名40岁的父亲与他的儿子路过楼下的空中花园，听到身后传来一声巨响。

这名父亲查看后发现，草地和走道散落着几块碎瓷片，意识到有人从高处抛物，差点砸到他们，因此报警。碎瓷片被送往卫生科学局进行DNA分析后，提取到被告的DNA。

被告昨日（6月25日）通过视讯认罪，他求情时说有愤怒管理问题，案发时没服药，但目前正在服药，情况好转很多，恳请法官轻判。

被告庭上透露，与前妻18岁相识，婚姻破裂后前妻获得儿子抚养权，他只能通过她与儿子联系，虽然处处配合前妻，但还是一直见不到孩子。

他坦言之前是救护车司机，应更有耐心，他已知错，希望将来能回到救护的工作，继续帮助人。

法官最终判他坐牢三周和罚款1000元，但他因没有偿还罚款，将坐牢两天代替，刑期从5月25日他被还押当天算起。

完整报道，请翻阅2021年06月26日的《新明日报》。