国大校长陈永财：全球对抗冠病过程凸显资讯科技关键角色 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 教育部兼人力部政务部长颜晓芳（右一）和新加坡国立大学校长陈永财教授（左一）6月26日代表新加坡，将国际信息奥林匹克赛旗帜正式转交印度尼西亚代表－－印尼驻新加坡大使苏里奥（右二）和印尼驻新加坡大使馆教育参赞乌兰达瑞（左二）。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 信息学对日常生活的影响将与日俱增，因此年轻一代发展高水平数码的同时，应对塑造生活的科技有较深了解。新加坡国立大学校长陈永财教授上周六在第33届国际信息奥林匹克赛（International Olympiad in Informatics）交接仪式上致辞时，提到上述观点。他说，全球对抗冠病的反应，展示了科技和资讯科技扮演的关键角色。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国立大学 资讯科技 印度尼西亚 男子与妻半夜激吵九小时 击破窗口满地血 两大叔地铁内互瞪 频朝对方“擤鼻涕”