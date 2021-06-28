国大校长陈永财：全球对抗冠病过程凸显资讯科技关键角色

信息学对日常生活的影响将与日俱增，因此年轻一代发展高水平数码的同时，应对塑造生活的科技有较深了解。

新加坡国立大学校长陈永财教授上周六在第33届国际信息奥林匹克赛（International Olympiad in Informatics）交接仪式上致辞时，提到上述观点。他说，全球对抗冠病的反应，展示了科技和资讯科技扮演的关键角色。