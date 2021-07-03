本地社区疫情虽受控 专家：公众仍须保持谨慎 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 专家认为本地社区疫情已受到有效控制。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 社区病例一连五天维持在个位数，无关联病例也在近日走低（昨天只有一个），活跃感染群数量更逐渐减少，受访专家认为这些迹象显示社区疫情已受到有效控制。亚历山大医院传染病科兼慢性疾病科副顾问医生孙锦受访时说，政府分阶段解封并持续评估防疫措施，因此取得这些成绩是预料中事。“新加坡目前抗疫成果不错，但要庆祝疫情结束还为时尚早。我们必须紧记现在的成果是人为地设立诸多限制措施的结果，若要真的实现和维持新常态，我们一定得保持谨慎，防止疫情大规模暴发。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 防疫措施 冠病疫情 公共卫生 小学生华语讲故事决赛 励众小五生陈睿轩夺冠 工作与生活 如何取得和谐？