本地社区疫情虽受控 专家：公众仍须保持谨慎

社区病例一连五天维持在个位数，无关联病例也在近日走低（昨天只有一个），活跃感染群数量更逐渐减少，受访专家认为这些迹象显示社区疫情已受到有效控制。

亚历山大医院传染病科兼慢性疾病科副顾问医生孙锦受访时说，政府分阶段解封并持续评估防疫措施，因此取得这些成绩是预料中事。

“新加坡目前抗疫成果不错，但要庆祝疫情结束还为时尚早。我们必须紧记现在的成果是人为地设立诸多限制措施的结果，若要真的实现和维持新常态，我们一定得保持谨慎，防止疫情大规模暴发。”