妻回马国坐月子 夫涉非礼她表妹

妻子生产后回马国坐月子，丈夫被控非礼妻子表妹，趁对方来新探亲去夜店狂欢后，“好心”让对方借宿，却在关灯后强吻非礼，还对她说：“只想闻你的味道”。

被告是41岁的马国男子，他抵触一项严重非礼罪，指他在前年3月16日凌晨3时至早上7时之间，试图动粗非礼妻子的表妹（26岁）。

为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料，包括被告名字。

根据控状，被告被指脱下受害人连身衣上半部分和内衣，非礼她胸部及私处，拉对方的手触碰下体，强吻她的脸、嘴唇、脖子和胸部，以及将她压住不让她下床。

被告不认罪，案件昨日（7月5日）开审，控方传召受害人上庭供证，她期间数次忍不住哽咽。

受害人表示，她当时在瑞典攻读硕士学位，前年3月14日来到新加坡探亲四天，与表哥表嫂同住。

隔天晚上，受害人与被告在内的家人决定去夜店，表哥表嫂因累了先回家，被告让受害人到家中客房过夜，受害人为了不打扰表哥表嫂和两个孩子，便同意在被告家借宿。

两人当时有点喝醉，搭了私召车回到被告的家，由于被告妻子同年1月生孩子后，回去马国坐月子，因此家中没有其他人在。

受害人说，她走出夜店时不慎跌倒扭伤脚踝，被告拿了膏药为她按摩，她后来累了想睡觉，让被告离开客房时帮忙关灯。

岂料，被告关灯后一同躺在床上，吓得受害人惊坐起来，被告则称“只是一会儿，没有人需要知道，我很寂寞，我只想闻你的味道”。

完整报道，请翻阅2021年7月6日的《新明日报》。