义顺公园捡榴梿引热议 有人苦守通宵

义顺公园捡“有机”榴梿引热议，有公众甚至通宵守株待“梿”，有者一晚能捡到10多个，再私下拿去卖。

《新明日报》昨日（7月8日）报道，不少民众为了捡免费榴梿，在义顺公园内，等榴梿“从天而降”。这一幕被宏茂桥集选区前议员殷丹目睹，贴文表示有“被砸”的风险，随后引发热议。

《新明日报》记者昨晚和今早两次走访公园，均发现有人在四周等榴梿掉下，今早就出现四五人在等着，而路过的晨运者也会停下脚步，驻足围观。

其中一名阿嫂告诉记者，这棵在跑道旁的榴梿树已有10多年树龄，附近居民把它称为“榴梿王”，虽然公园其他位置也有榴梿树，不过得深入才能看到。

她表示，这棵树的榴梿味道和品质普通，大家都是抱着好玩的心态“到此一游”，捡到就好似中奖。

“有人会在晚上10时后才来，一直等到早上，榴梿盛产时期，有的人一整晚能捡10多个，然后再拿去卖。”

另一位不愿意透露姓名的阿叔说，大家通常都是在榴梿季期间前来，而判断榴梿掉落的时机全靠经验，若干等很可能空手而归。

榴梿爱好者王先生（59岁，承包商）透露，他曾在其他地方捡过榴梿，不同树的榴梿品种不一，果肉颜色和味道也有差异，他认为这种榴梿属于有机产品，没有农药，吃起来更健康。

榴梿之家老板黄明义（69岁）则说，这些榴梿没有固定品种，统称为野生榴梿，有一些的确好吃，但并不会更健康。

今早辅警巡逻

根据公园与树木法（Parks and Trees Act），公众不能采摘、捡拾或收集在公园、自然保护区和公园局管理区路边的果实，包括榴梿。

该棵榴梿树旁也有告示牌，提醒公众禁止采摘以及小心树枝和水果掉落。

今早有两名辅警到场巡逻，并和一名阿叔谈话，阿叔之后告诉记者，他被告知不可进去树林，也不要和他人争执，注意安全。

完整报道，请翻阅2021年7月9日的《新明日报》。