开放五人堂食首日 顾客合家共餐摊贩盼生意好转

昨日（7月12日）起我国重新开放五人一组的堂食，有公众时隔近两个月终于可以全家甚至三代同堂一起外出用餐。开放首日，受访小贩表示生意未见大有起色，不过也有餐馆午餐晚餐都满座。

昨早10时，萧培芳（69岁，退休）与妻儿、孙女一行四人前往红山熟食中心吃早餐。新加坡从5月16日进入高警戒解封第二阶段起，禁止堂食直至6月20日。之后虽然允许两人一组的堂食，不过夫妻俩为了安全起见，都是到儿子家叫外卖或外出打包。

“打包回来的食物始终没有堂食新鲜，买回家后都干掉或糊了，外卖费用也高。”

距离红山地铁站步行约10分钟的第115座红山景巴刹与熟食中心，目前仍是本地最大的活跃感染群。昨早受访的小贩表示，生意最近已经开始渐见起色，但仍比这波疫情暴发前跌了大概一半。

售卖杂菜饭和粥的陈金凤（59岁）说：“开档第一个小时，前来堂食的只有10人左右。我们只能盼望五人堂食的放宽措施实施后生意能持续好转。”

其他咖啡店的人潮也不如预期，有摊贩说看不出生意有好转，甚至因座位安排的局限而变得更差。

在后港第106座组屋咖啡店的烧腊摊工作的彭雪妮（53岁）说，多数居民都选择打包，生意没有太大变化。

明地迷亚熟食中心重新调整座位以容纳五人一桌的同时，也将部分距离较近的桌子封起来。售卖小吃的洪先生（61岁）说：“差不多一半的座位都被封上，现在能容纳的人数比之前还少，对我们的生意是雪上加霜。”

另一方面，餐馆生意红火，受访业者反映昨天午餐时段的生意比往常的星期一来得好。

粤菜餐馆嘉和的总经理何敦仟（54岁）透露，星期一午餐时段往往生意平平，预订的座位不会超过一半，但昨天午餐出乎意料满座，晚餐时段也几乎订满。

他说：“多数顾客都是四五人一组，当中有庆祝生日的朋友聚会，以及来谈生意的商务午餐，可见之前因禁止堂食而积压了许多需求。”

黄素娟（退休）今天迎来62岁生日，朋友们10天前就预约了昨天的五人午餐为她庆祝。

她说：“当时政府暗示7月12日或许可将堂食人数顶限从两人提高到五人，所以我们‘先下手为强’。”

位于国家美术馆的宴中餐馆昨天午餐时段有约半数顾客是超过两人一桌。总经理石志权说：“每桌人数越高，可点来分享的菜色就越多，消费额自然会增加。恢复五人一桌后，我们预计生意可大幅提高八成。”