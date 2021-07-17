APEC成员须互相扶持 李总理：新加坡将通过COVAX捐赠疫苗

国际需要更灵活的全球治理和融资机制，以便在遇到疫情时能迅速填补全球卫生安全上的缺口。亚太经合组织成员在应对当前和未来的流行病时也应相互扶持，例如为其他国家提供技术援助，或是助他们取得疫苗。

李显龙总理昨晚（7月16日）通过视讯参加亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，他在会议上发言时指出，新加坡打算透过冠病疫苗全球获取机制（COVAX），把疫苗捐给其他国家。

他说，各国可从三方面深化合作，一起学习与冠病病毒共存，以及为后冠病时代做准备。其一就是事先做好准备，合力应付下一场流行病。

针对这一点，他说：“那些疫苗接种计划超前的国家，可以把多余的疫苗供应给其他国家。新加坡因此计划通过COVAX，向他国捐赠我们的疫苗。”

二十国集团（G20）高级独立咨询小组上周发表了题为《疫情时代的全球新政》建议报告。李总理说，小组强烈建议增加集体投资，包括提升国际卫生监测系统以应付未来暴发的疾病，让各国能尽早掌握疾病蔓延的情况，并且尽快研发试剂盒、疫苗或治疗方式。

在恢复经济方面，李总理认为，APEC成员应带头重建经济联系和开放贸易，及合力为电子疫苗证书制定一套认证标准，以重启国际旅游。

“冠病疫情打乱了国际贸易和人员流动。各国因此希望能在必需品供应上更加自给自足，这是可以理解的，但是我们不应该矫枉过正。自由贸易仍是推动全球经济复苏和繁荣的关键，迅速落实世贸组织贸易便利化协定将让贸易变得更快速、低廉，也能巩固我们的供应链。”

第三，要进一步推动经济发展，总理呼吁各国在新兴经济领域加强合作，包括数码和绿色经济。

他说，冠病疫情加速数码经济转型，新加坡就与其他志同道合的国家如新西兰、智利和澳大利亚签订了数码经济协定（Digital Economy Agreement）。

此外，要应对气候变化，单靠新加坡的努力可发挥的影响力有限，须靠各国合作才能克服这个国际挑战。这也是新加坡积极发展绿色经济的原因。

昨晚的会议由新西兰总理阿德恩主持，着重讨论冠病疫情、疫情对各国经济带来的冲击和如何加快经济复苏。APEC常年领导人会议一般在11月举行，这是各国领袖首次在年底的正式集会前召开特别会议。