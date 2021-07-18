鱼贩建议让渔船到毗邻裕廊港口卸货

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来自 / 联合早报

文 /
王凯义 邓玮婷

摄影 /
李健玮

发布 / 2021年7月18日 5:00 AM

职总平价正和供应商密切合作，探讨其他货源的可能性，以增加现有的海鲜供应。超市目前仍有新鲜海产和各种冷冻海鲜应付需求。（李健玮摄）
职总平价正和供应商密切合作，探讨其他货源的可能性，以增加现有的海鲜供应。超市目前仍有新鲜海产和各种冷冻海鲜应付需求。（李健玮摄）

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裕廊渔港因出现冠病确诊病例关闭两周，受访鱼商反映，将所有渔船导向圣诺哥渔港的做法并不实际，建议有关当局探讨允许渔船在毗邻裕廊渔港的裕廊港口卸货。

榜鹅鱼商公会主席彭志祥接受《联合早报》访问时说，约八成通过水路进口的渔获都是在裕廊渔港卸货，之后在圣诺哥渔港运作的鱼商会把渔获从裕廊渔港载往圣诺哥渔港，路程约20公里，每趟需40分钟左右。

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