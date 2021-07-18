鱼贩建议让渔船到毗邻裕廊港口卸货 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 邓玮婷 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年7月18日 5:00 AM 职总平价正和供应商密切合作，探讨其他货源的可能性，以增加现有的海鲜供应。超市目前仍有新鲜海产和各种冷冻海鲜应付需求。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 裕廊渔港因出现冠病确诊病例关闭两周，受访鱼商反映，将所有渔船导向圣诺哥渔港的做法并不实际，建议有关当局探讨允许渔船在毗邻裕廊渔港的裕廊港口卸货。榜鹅鱼商公会主席彭志祥接受《联合早报》访问时说，约八成通过水路进口的渔获都是在裕廊渔港卸货，之后在圣诺哥渔港运作的鱼商会把渔获从裕廊渔港载往圣诺哥渔港，路程约20公里，每趟需40分钟左右。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印度尼西亚 新加坡食品局 职总平价 冷冻海鲜 进口 渔船 裕廊渔港 10人每天楼下群聚 公寓居民拍照上网报警 洗澡突昏倒中风 工程师半瘫失语