鱼贩建议让渔船到毗邻裕廊港口卸货

裕廊渔港因出现冠病确诊病例关闭两周，受访鱼商反映，将所有渔船导向圣诺哥渔港的做法并不实际，建议有关当局探讨允许渔船在毗邻裕廊渔港的裕廊港口卸货。

榜鹅鱼商公会主席彭志祥接受《联合早报》访问时说，约八成通过水路进口的渔获都是在裕廊渔港卸货，之后在圣诺哥渔港运作的鱼商会把渔获从裕廊渔港载往圣诺哥渔港，路程约20公里，每趟需40分钟左右。