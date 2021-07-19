可减少垃圾废料 南大研究团队成功将酸豆壳转化为汽车能源

南洋理工大学领导国际研究团队成功将酸豆壳转化为汽车能源，有望减少垃圾量及对垃圾埋置厂的空间需求。

酸豆（Tamarind，也称罗望子或亚参）是世界各地常食用的热带果实之一，可用作传统药物、榨成果汁或加入料理。

据早前研究数据，水果和蔬菜可制造至少25％到30％的废料，而世界最大的酸豆生产国印度正面对严重的废物处理问题。