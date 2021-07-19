可减少垃圾废料 南大研究团队成功将酸豆壳转化为汽车能源 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年7月19日 5:00 AM 南大电机与电子工程学院高级研究员马力博士（Thambidurai Mariyappan，左）与助理教授强唐是国际研究团队的成员，他们希望未来与农业合作伙伴商讨大规模地将酸豆壳转化为汽车能源。（南大提供） 字体大小: 小 中 大 南洋理工大学领导国际研究团队成功将酸豆壳转化为汽车能源，有望减少垃圾量及对垃圾埋置厂的空间需求。酸豆（Tamarind，也称罗望子或亚参）是世界各地常食用的热带果实之一，可用作传统药物、榨成果汁或加入料理。据早前研究数据，水果和蔬菜可制造至少25％到30％的废料，而世界最大的酸豆生产国印度正面对严重的废物处理问题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南洋理工大学 农业 车辆能源 环保 新协立出台新指南 为看护者提供更全面援助 独爱金属艺术