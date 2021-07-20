涉校园内谋杀中一男生 16岁男生面控 说了两次：呀！

立化中学骇人命案，16岁中四男生涉嫌在厕所内，挥斧砍死13岁的中一男生，今早（7月20日）在谋杀罪名被控。

被告面控时面无表情，说了两次：“呀！”

16岁男生今早通过视像系统（video-link）在国家法院面控，法官下令媒体不得报道可能泄漏他身份的资料。

男生面对一项抵触刑事法典第302（1）节谋杀条文的控状。他以英语面控。据观察，他在视像系统中身穿一件红色T恤，戴着口罩，蓬头垢面，头发凌乱，神情有些恍惚。

控状指他在昨天（19日）早上11时16分至11时44分之间，在立化中学D座4楼的一个厕所内杀害一名13岁男学生。

控方念出控状后，被告说了一声“呀！”，表示意识到自己所被控的罪名，但脸上并没有露出任何表情。之后，他也再度回应了一次“呀！”。

被告父母没到法庭

被告的代表律师彼得弗南度（Peter Keith Fernando）在庭上表示，被告的父母亲昨晚联系上他，请他成为被告的代表律师，也告知他们今天不会到法庭。

庭上今早除了媒体之外，并没有其他公众在场。

控方要求将被告还押在樟宜医疗中心进行精神评估，获法官批准，案展8月10日下午再度过堂。

完整报道，请翻阅2021年7月20日的《新明日报》。