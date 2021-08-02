谷歌自动驾驶汽车比赛 南大机器人团队获两项大奖

南洋理工大学的机器人研发团队在谷歌旗下的自动驾驶汽车比赛中斩获两项大奖。

本届谷歌无人驾驶公司Waymo举办的开放数据挑战赛中，有中国汽车人工智能公司地平线、交通巨头滴滴，以及加州大学伯克利分校、慕尼黑工业大学、清华大学等业界及学术界的70多支国际队伍参与。

南洋理工大学助理教授吕辰和机械与航天工程博士生莫小雨、黄志宇，凭借他们的解决方案战胜美国、俄罗斯、德国和中国等团队，获得了交互预测挑战（Interaction Prediction）第一名、运动预测挑战（Motion Prediction）的第二名。