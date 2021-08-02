老鞋匠疫情下惨淡经营 热心网友助招生意

纵然防疫措施收紧后出门的人少了许多，但76岁补鞋匠仍坚持疫情期间每天开档，有网友在社交媒体呼吁大家多关照他，不少人从全岛各地前来荷兰村请他补鞋，有些人还给他带来食物送暖。

补鞋匠钱先生（76岁）在荷兰村为人熟知，40多年来坚守在地铁站外的小档口，近日有网民发现他在疫情期间仍旧每天开档，因此在社交媒体呼吁公众多给予支持。

记者日前的傍晚走访当地，看见他就坐在“老地方”望着人来人往的街头，等待顾客上门。他的补鞋档口设计简单，仅有一张木桌子和藤制凳子，旁边则放有一箱工具和材料。

钱先生受访时坦言，疫情下的生意惨淡，“大家都比较少出门了，之前一天内可补十双鞋子，现在只有一两双鞋可补。”

尽管如此，他每天还从裕廊住家搭巴士到荷兰村，从上午11时做到晚上8时，哪怕挣得一点是一点。

认识钱先生的网友将他的情况写上社交媒体后，不少公众特地来荷兰村支持他，有人带鞋来给他补，也有人送来食物。

钱先生说：“他们给我看社交媒体贴文，我看了很惊讶，因为我从没要求别人帮忙，但还是感谢大家的支持。”

丽娜（25岁，女佣）是其中一名“远道而来”的顾客，她雇主家在诺维娜，“雇主看了社交媒体贴文，立刻吩咐我带鞋子到荷兰村，找这位补鞋匠补鞋。”

另一名顾客邓心茹（20岁，学生）看到贴文后，也特地下来让他补一双旧布鞋。“听说他生意在这段时期受影响，希望能支持他。”

完整报道，请翻阅2021年8月2日的《联合晚报》。