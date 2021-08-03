武装部队首次在F1维修大楼反恐演习

昨晚的演习由新加坡武装部队的特别行动部队主导，连同生化武器、辐射性物质及爆炸物防御团，以及医药急救队一同进行。空军部队也出动两架超级美洲豹直升机参与演习。

即便全球仍然面对冠病疫情的危害，恐怖主义威胁非但未减弱反而日益加剧，为了确保时刻都做好准备，新加坡武装部队昨晚在滨海湾一带进行反恐演习。

国防部昨晚发文告指出，武装部队首次在一级方程式赛车（F1）维修大楼进行演习，演练营救在大楼内的人质以及解除恐怖威胁。

演习由武装部队的特别行动部队（Special Operations Task Force）主导，连同生化武器、辐射性物质及爆炸物防御团（Chemical，Biological，Radiological and Explosives Defence Group，简称CBRE），以及医药急救队（Medical Response Force）一同进行。新加坡空军部队也出动两架超级美洲豹直升机参与演习。

记者昨晚在国防部安排下前往薛尓思桥上观看演习。

在大约9时零4分，两架超级美洲豹直升机在黑夜的掩护下由我国南面低空飞到滨海蓄水池，在F1维修大楼旁的上空盘旋一会儿后，特别行动部队人员从直升机中绕绳下降，迅速进入大楼“拯救人质”。

这次的演习也让CBRE和医药急救队的人员进行演练。武装部队在这次的演习中是使用练习弹药。

国防部说，演习以高精准度进行，而真实的训练环境能测试新加坡武装部队的战备水平。

“在城市环境中进行反恐演习能让新加坡武装部队进行有效和真实的训练，以加强其在维护国家安全行动中的能力。”

为了安排这次的演习，F1维修大楼附近一带昨天下午已封锁。国防部上个月29日发文告提醒公众，因为反恐演习会有部分活动在空中进行，所以滨海蓄水池一带从昨天下午3时至晚上10时被列为禁飞区。公众不能进行任何空中活动，包括放风筝、飞行无人机等。

国防部说，武装部队持续定期进行训练和演习，以确保无时无刻都维护新加坡的主权和安全。昨晚是武装部队单独在城市环境中进行反恐演习，武装部队也经常与各个内政保安机构，如新加坡警察部队一同进行反恐演习。