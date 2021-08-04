8月19日能开放堂食吗？专家看法不一

我国昨天新增的本土病例是两周来首次单日低至二位数，但受访专家对于可否放宽堂食和其他现有防疫措施，意见不一。

根据卫生部的文告，过去28天我国本土病例的高峰是在7月20日，当天有182起病例；最多暂无关联病例的一天是7月27日，当天有51起病例。

在高峰之后，我国的本土传播病例与暂无关联病例都有所减少。昨天，我国新增98起本土病例，是两周来最低，也是这段时间首次单日病例低至二位数，其中31起暂无关联。