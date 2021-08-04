8月19日能开放堂食吗？专家看法不一 订户 来自 / 新明日报 文 / 魏宋淩 发布 / 2021年8月4日 2:51 PM 一些专家预计，由于目前病例仍多，因此我国还无法放宽防疫措施。 （档案照） 字体大小: 小 中 大 我国昨天新增的本土病例是两周来首次单日低至二位数，但受访专家对于可否放宽堂食和其他现有防疫措施，意见不一。根据卫生部的文告，过去28天我国本土病例的高峰是在7月20日，当天有182起病例；最多暂无关联病例的一天是7月27日，当天有51起病例。在高峰之后，我国的本土传播病例与暂无关联病例都有所减少。昨天，我国新增98起本土病例，是两周来最低，也是这段时间首次单日病例低至二位数，其中31起暂无关联。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 堂食 本土病例 卫生部 防疫措施 高警戒解封第二阶段 感染群 梁浩楠 接种率 顾客电子付款没过账 摊贩贴文诉苦获网友送暖代买单 涉搭地铁没戴口罩 洋汉庭上行为失控 控方要求精神评估