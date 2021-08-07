诱骗酒店拍裸照 非礼16岁亲侄女 中年叔罪成

50岁男子被指以“有家事谈”诱导16岁亲侄女到酒店，之后透露她的照片被盗用制成合成裸照。侄女要报警，他却说会给家人蒙羞，并怂恿侄女拍下真裸照去证实合成照其实是假的来“解围”，侄女因信任他而照做，结果却被他伺机非礼。

现年51岁的被告，面对一项非礼罪，指他在2018年1月13日下午约5时30分，在樟宜一带的Village酒店非礼侄女，对她上下其手。

被告不认罪，经七天的审讯后，法官昨日判他罪名成立，案展9月22日下判。

受害人现年18岁，曾在叙述事件时说，被告案发的一个月前，已多次要约她出来见面，称有重要的家事要跟她谈，而她最终答应在案发当天和他见面。

她说，被告没有告诉她见面地点，只叫她补习结束后从马西岭搭巴士到淡滨尼，之后又让她转换巴士到樟宜。被告在巴士车站等她，接着带她到酒店，又带她进入其中一间房。虽然她当时觉得有点可疑及困惑，但选择不多想。

被告接着告诉她，网上看见以她的脸制成的合成裸照，但给她看的照片却是明星的合成裸照。感到害怕的她建议报警，被告却指这样会给家人蒙羞。

接着，被告称只要能用真的裸照来证明那张照片是合成的，就能解决问题。受害人当下不知所措，但相信被告的办法能帮到她，便照着办。

受害人裸着身子，按照被告的指示在床上让他拍照，之后也按照指示躲进被窝里。岂料，被告这��也跟着上床，对她上下其手，又摸又舔，吓得她僵在床上。

被告接着要受害人在酒店过夜，她说弟弟一个人在家，她不能过夜，被告这才带着她离开。

完整报道，请翻阅2021年8月7日的《联合晚报》。