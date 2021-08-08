实体店生意降一成至三成 网售神料生意反涨四成

今天迈入农历七月，受疫情影响，本地实体店神料业者生意下降一成至三成，网店业者生意反而上涨三至四成。

本地上个月22日至这个月18日重回高警戒解封第二阶段，而今年农历七月的头11天落在这个阶段。

往年七月，全岛各地会举办歌台、宴席等活动。然而，受防疫措施影响，相关活动都不能举办，神料店业者生意也受影响。

疫情反复 有业者不敢订太多

万家香贸易老板张惠胜受访时说，由于歌台组织者、庙宇和公司等不拜拜，也不筹办活动，神料产品的订单比疫情前减半，他们也减少进货约30%。

“往年大家提前一个月就会陆续开始预订，但今年由于疫情反复，大家不敢订。”

另外，由于这些产品大多进口自中国，中国纸厂和运输的成本上涨，也使得今年的产品价格涨了约两成。

明愿神佛私人有限公司老板王团发则表示，之前没想到会遇上高警戒解封第二阶段，进货比去年还增加20%。

“我们本来以为这时候本地疫苗接种率已经达到一定水平，也会慢慢步入新常态，把疫情当作地方流行病，没想到现在还未解封。”

不过他期待防疫措施之后放宽，在8月22日中元节时，他的生意会好转。“我的生意比去年下降15%，运输成本上涨20%，但是我只会涨价5%。现在这个行业竞争大，很难赚钱。”

与实体店生意下降不同，在网上卖神料的业者生意上涨不少。

网店Ez拜拜（EzBaiBai）老板梁育诫说：“今年的进货量比去年多约20％。目前我们接到的订单也比去年多，像是小额订单就增加了40％左右。”

有供应神料产品给网店的张惠胜透露，今年供应给网店业者的货多出了三四成。

完整报道，请翻阅2021年8月8日的《新明日报》。