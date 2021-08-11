趁女子熟睡闯屋 强行舌吻摸臀 男邻居判监14月两周

32岁女郎下班回家午睡，睡梦中被人强行舌吻还摸臀，下意识将对方一脚踢开，醒来后越想越不对劲，查看闭路电视才发现有陌生男子光着下身爬到她床上，惊觉自己被非礼。

警方接获报案后，将她的34岁邻居拉菲（Muhammad Rafie Bin Rasid）逮捕归案。

被告拉菲被控四项罪名，除了擅闯和非礼，他在保释期间再犯下破门行窃的罪行。他昨天承认三项罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢14个月及两周。