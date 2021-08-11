趁女子熟睡闯屋 强行舌吻摸臀 男邻居判监14月两周 订户 来自 / 联合晚报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年8月11日 2:49 PM 女郎查看闭路电视后发现，被告趁她睡午觉时，光着下身爬到她床上舌吻和非礼她的臀部约五秒。（档案示意图） 字体大小: 小 中 大 32岁女郎下班回家午睡，睡梦中被人强行舌吻还摸臀，下意识将对方一脚踢开，醒来后越想越不对劲，查看闭路电视才发现有陌生男子光着下身爬到她床上，惊觉自己被非礼。警方接获报案后，将她的34岁邻居拉菲（Muhammad Rafie Bin Rasid）逮捕归案。被告拉菲被控四项罪名，除了擅闯和非礼，他在保释期间再犯下破门行窃的罪行。他昨天承认三项罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢14个月及两周。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ ���文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 法庭 非礼 擅闯入屋 28年前杀肃毒员逃过死刑 涉贩毒男子希望二度免死 幼儿园失火 毗邻公寓居民疏散